Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

Под завалами многоэтажного жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди.

Как заявил в Telegram губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы. Всего на месте работают около 40 человек. Применяется тяжелая техника и специальное оборудование.

По данным Мельниченко, есть пострадавшие и погибшие.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина обстреляла дом. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек.