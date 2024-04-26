26 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Авито&quot;

Авито и фонд «Обнажённые сердца» презентовали коллекцию дождевиков

В московском офисе Авито состоялся благотворительный вечер в поддержку проекта «Человек дождя», который компания запустила вместе с фондом «Обнажённые сердца», созданным Натальей Водяновой.

Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Сердцем проекта стала коллекция дождевиков, дизайн которых создан на основе рисунков детей-подопечных фонда. Пять из них кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш).

Все дождевики можно найти на странице фонда на Авито, они созданы в шести цветах для взрослых и детей. В наборе к каждому плащу предлагаются маркеры для кастомизации и дополнения принта собственными рисунками. Средства от их продажи пойдут на развитие программ фонда. Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой, Невой Портман, был продан во время благотворительного вечера в рамках аукциона за 25 тысяч рублей.

(2024)|Фото: пресс-служба компании "Авито"

«Неслучайно презентация совместной коллекции фонда «Обнажённые сердца» и Авито проходит в апреле, ведь это всемирный месяц информирования об аутизме - самой распространенной особенности развития. Яркая акция «Человек дождя», где участвовали дети с аутизмом не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нем, рассказать обществу об аутичных людях. Таким образом вместе с Авито мы помогаем нашему обществу становиться более инклюзивным, открытым к людям с любыми особенностями», - отметила Ася Залогина, президент фонда «Обнажённые сердца».

Мероприятие вызвало повышенное внимание и со стороны звезд - его посетили телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналистки Лаура Джугелия и Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, инфлюенсер Алина Рюмшина. Коллекция дождевиков была презентована в рамках показа от детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнажённые сердца» и их родители.

(2024)|Фото: пресс-служба компании "Авито"

«Авито уже давно стал народным брендом, поэтому мы чувствуем сильную эмоциональную связь с нашими пользователями. Название проекта "Человек дождя" напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви. И способствует внутренней трансформации главного героя, который становится лучшим человеком, чем был до этого. Для нас ровно в этом заключается смысл и нашего совместного проекта с фондом "Обнаженные сердца". Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше», - сказал Сергей Пивень, управляющий партнер Авито.

(2024)|Фото: пресс-служба компании "Авито"

Крупная онлайн-платформа объявлений и фонд «Обнажённые сердца» начали сотрудничество в 2022 году. Фонд уже подключен к двум благотворительным механикам – «Знак добра» и «1 рубль с платного размещения». Список совместных проектов будет расширяться: так, сейчас готовятся тестовые образцы мерча, который дополнит коллекцию. Таким образом, платформа и фонд увеличат количество партнерских инициатив и объем пожертвований. До конца года Авито и фонд «Обнажённые сердца» намерены запустить совместный проект в области цифровой грамотности и разработать учебное пособие, помогающее адаптироваться в онлайн среде детям с особенностями.

(2024)|Фото: пресс-служба компании "Авито"

Теги: авито, обнаженные сердца, наталья водянова, благотворительный фонд


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