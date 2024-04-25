26 Апреля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников приветствовал участников федерального проекта «Государство для людей»

В Сибирском институте управления Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии обучения государственных служащих по программе «Внедрение клиентоцентричности».

«Внедрение принципов клиентоцентричности в госуправлении – амбициозная и достойная задача. Я и мои коллеги видим, как это обогащает нашу работу, насколько востребован такой подход. Мы понимаем, каким непростым может быть труд госслужащего. Он скован различными жёсткими нормативами, процедурами, законодательными актами, вниманием надзорных органов, прочими ограничениями, и иногда превращается в непривлекательную рутину. Важно найти в этой каждодневной работе смысл, увидеть цель своей трудовой деятельности не только в добросовестном, дисциплинированном, качественном выполнении порученных процедур, но и получении конечного результата, и, самое главное, в получении обратной связи», – отметил глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

С 25 по 26 апреля 2024 года на базе Сибирского института управления – филиала Президентской академии проходит выездное обучение клиентоцентричности в рамках федерального проекта «Государство для людей». Участниками программы в Новосибирске станут 80 слушателей, и 100 гостей, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В программе примет участие первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который поделится со слушателями опытом внедрения клиентоцентричности и организации сопутствующих процессов.

Программа «Внедрение клиентоцентричности» разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития России, Минтруда России и Аналитического центра при Правительстве РФ. Участниками обучения станут сотрудники органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, входящие в состав рабочих групп по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации.

Цели обучения - помочь государственным служащим освоить и внедрить инструменты клиентоцентричного подхода, оптимизировать процессы управления и обеспечить обмен опытом и лучшими практиками. Результатом станет выполненная практическая групповая работа, а именно – реинжиниринг процессов по выбранному актуальному для региона направлению.

(2024)|Фото: nso.ru

В 2024 году планируется обучить по программе 960 участников из административных центров 8 федеральных округов. Всего инструментам и принципам клиентоцентричности будут обучены около 10 тысяч госслужащих по ряду программ: «Внедрение клиентоцентричности», «Управление внедрением клиентоцентричности», «Стратегия клиентоцентричности», «Профессиональная клиентоцентричность» и другим – для разных уровней вертикали власти.

Теги: андрей травников, клинтоцентричность, национальный проект, государство для людей


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