Футболисты команды "Сочи" отравились перед игрой с "Ахматом"

Сразу 14 игроков команды "Сочи" отравилась прямо перед матчем против грозненского "Ахмата" в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. По словам главного тренера пострадавшей команды Роберта Морено, именно по этой причине его футболисты прибыли на игру с опозданием.

"После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали", - рассказал Морено в эфире "Матч ТВ".

По его словам, заменить заболевших игроков некем. Из-за этого, пришлось выбирать из команды наиболее "здоровых", чтобы вывести на поле. Часть футболистов сейчас даже не могут двигаться.

Напомним, что игра проходит сегодня.