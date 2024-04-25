25 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Синоптик рассказал о "ржавом" дожде над Средним Уралом, из-за песчаной бури в Сахаре

На д Свердловской области пройдет "ржавый" дождь, ставший результатом песчаной бури в Сахаре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, поднятые ветром пыль и песок постепенно уносило в акваторию Черного: уже через 21-24 час они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов - Белгородской области. Далее шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу - достигнет Поволжья, а в субботу27 апреля доберется до Южного и Среднего Урала. Опустится пыль вместе с дождем.

Синоптик не советует выходить в этот день на улицу людям с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергикам.

"Им медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску. Песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей. Исследования, проведенные учеными, выявили целый список опасных тяжелых металлов в африканской пыли. Согласно их оценкам, мелкие частицы, которые перемещаются из Сахары в Европу, переносят ядовитые вещества, такие как свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель - в гораздо больших количествах, чем считалось ранее. Это все может вызвать серьезные воспалительные процессы в дыхательных путях. Причем первые симптомы отравления обычно проявляются лишь через 5 дней", - добавил Тишковец.

Теги: Сахара, ржавый дождь, песчаная буря, синоптик, прогноз


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