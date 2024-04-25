В Прикамье арестовали 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве молодой матери

15-летнего подростка из Прикамья арестовали по обвинению в убийстве 21-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным СМИ, убитая - молодая мать из поселка Яйва. Она пропала 20 апреля. Спустя четыре дня ее нашли голой в канаве, в лесу, недалеко от детского сада. Одежда погибшей была найдена неподалеку. Сообщается, что женщину якобы задушили. По словам вдовца убитой, в день исчезновения он отправился на работу, а его жена с дочерью ушла к родителям. Отец попросил ее накопать ему червей для рыбалки. Женщина оставила дочь с бабушкой и дедушкой и ушла за червями. Ее долго не было, родители забеспокоились, стали ей звонить. Но телефон был выключен. Камера детского сада запечатлела, что женщина шла в сторону леса вместе с высоким молодым человеком.

По данным следствия, днем обвиняемый, будучи пьяным, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подросток предпринял попытку скрыться.

Парню предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), после чего суд поместил его под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.