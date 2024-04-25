Путин объявил о своем скором визите в Китай

Президент России Владимир Путин объявил, что в мае собирается посетить Китай. Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Во время встречи с президентом, один из участников съезда упомянул скорый визит Путина в Пекин и попросил главу государства передать книгу Николая Чернышевского "Что делать?" председателю КНР Си Цзиньпину. По его словам, книга была издана в 1953 году и попала в библиотеку 15 июня, что совпадает с днем Рождения Си Цзиньпина. Это удивительное совпадение, так как Чернышевский является его любимым автором, а книга - любимым произведением.

"У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу", - отметил Владимир Путин.