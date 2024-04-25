Россия высылает двух дипломатов в ответ на действия Латвии

Россия высылает двух дипломатов Латвии в московском посольстве. Это ответные меры на действия страны, "без каких либо оснований" объявившей персонами non grat двух российских сотрудников посольства.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, 25 апреля в Министерство была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка". Ей выразили решительный протест в связи с присуждением нового "статуса" двум дипломатам посольства России в Латвии..

"Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии. Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги", - добавили в Министерстве.