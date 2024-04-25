Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат выплаты на аренду жилья

Власти Оренбургской области оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Тем, кто снимает жилье один, будет перечислено 10 тысяч рублей за каждый месяц, семьям - 20 тысяч рублей.

Также прорабатываются варианты создания в территориях, пострадавших от паводка, пунктов длительного пребывания для тех, кто восстанавливает дома и нуждается в жилье на этот период.

Кроме того, более 150 млн рублей выделили из регионального резервного фонда по чрезвычайным ситуациям на субсидии работодателям, пострадавшим в результате паводка, на оплату труда работников. Предприниматели смогут выплатить заработную плату сотрудникам во время простоя.

Накануне Владимир Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков. Он возмутился числом россиян, получивших компенсации после наводнения в Оренбургской области и других регионах страны.

По предварительной информации, общий ущерб от паводка в Курганской области составил от 4 до 9 млрд руб., ущерб в Оренбургской области превышает 40 млрд руб., цифры были озвучены на совещании у президента.