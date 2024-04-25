На федеральной трассе Тюмень - Омск ввели ограничения из-за паводка

ФКУ "Уралуправтодор" введены ограничение на участке федеральной автодороги Тюмень - Омск с 353-го по 363-й километры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Максимально разрешенная скорость на данном участке автодороге - 50 километров в час. Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах, расположенных на данном участке автодороги - 30 километров в час. Запрещен проезд грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более шести тонн, а также имеющих увеличение габарита свыше трех метров.

Ограничения введены до окончания паводкоопасного периода.