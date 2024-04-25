"Скорая" столкнулась с КамАЗом под Тюменью. Есть пострадавшие

В Тюменской области на 318 километре трассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись "КамАЗ" и "скорая помощь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

От удара автомобиль "скорой" опрокинулся. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила перестроения. Сообщается также, что он, вероятно, управлял транспортом в нетрезвом виде.

По предварительным данным, медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю "скорой помощи", трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.