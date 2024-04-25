Путин объяснил, почему бизнес не поверил его словам: "Действия-то правоохранительных органов продолжаются"

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин удивился тому, что бизнесмены на съезде не аплодировали словам президента России о гарантиях неприкосновенности частного бизнеса.

На это сам Владимир Путин ответил: "Могу сказать, почему аплодисментов не было: действия-то правоохранительных органов продолжаются, несмотря на наши с вами разговоры. Но, я думаю, мы этот вопрос урегулируем, и ситуация нормализуется".

Шохин одобрил планы Путина и добавил, что в ряде последних случаев национализации "пострадали и акционеры, которые приобрели активы честно на бирже, хотя закон это не позволяет вроде бы".