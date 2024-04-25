Комаровой предложили открыть в Танзании Международный университет Югры

Губернатору Югры Наталье Комаровой предложили открыть в Танзании Международный университет Югры. Об этом сообщила сама Комарова в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение поступило от жителя Танзании Дади Шарифа во время встречи участников Международного клуба друзей Югры.

"С нами были члены делегации Югры на Всемирном фестивале молодежи, иностранные студенты югорских вузов. В онлайн подключились молодые люди из Танзании, Сербии, Ирана, Ирака, Египта, Алжира, Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Индонезии, Намибии, Туниса, Кыргызстана, Бангладеш, Аргентины", - сообщила губернатор.

Дади Шариф также рассказал о своих предложениях по обмену студентами, внедрению Югрой образовательных и технологических проектов. Власти Югры приняли решение об увеличении количества квот для иностранных студентов в югорских вузах.

Танзания - государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.