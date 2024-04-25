Жители Екатеринбурга собираются жарить шашлыки на майские, несмотря на запрет

Подавляющее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга собираются жарить шашлыки во время предстоящих майских праздников.

Такое исследование провел онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет. Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 87% екатеринбуржцев будет готовить шашлыки на майские праздники. При этом уральцы открыли традиционный сезон шашлыков уже в апреле. По данным онлайн-сервиса, относительно прошлого года в среднем горожане стали на 46% чаще покупать замороженное мясо. Речь о говядине (на 53%), индейке (на 48%), курице (на 47%), свинине (на 42%) и баранине (на 32%).

Также выросли продажи товаров для жарки шашлыков на природе. Так, жители Екатеринбурга стали чаще покупать шампуры (50%), угли (42%) и жидкость для розжига (33%).

На праздничное застолье 66% опрошенных планирует потратить от 1 до 5 тысяч рублей. 27% выделят от 5 до 10 тысяч рублей, а 7% - более 10 тысяч рублей.

При этом еще с 12 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим. А это значит, что любое разведение огня, в том числе в мангале, на территории региона запрещено. Действует такой запрет и в Екатеринбурге.

Ранее другой опрос показал, что каждый пятый россиянин в майские праздники будет работать.