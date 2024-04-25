Путин назвал условия изъятия частного бизнеса в пользу государства

Возврат в государственную собственность ряда активов не является пересмотром итогов приватизации, изъятие бизнеса происходит когда действие или бездействие собственников наносит ущерб безопасности и национальным интересам, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

Он добавил, что объяснять претензии к собственникам "недопустимо никакими формальными поводами". "Если правительство само упустило такие сделки, не проконтролировало – значит, претензии к нынешним собственникам неуместны. Особенно к тем, кто нормально работает", - заявил Путин.