NYT: США передали Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности

США в марте передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, также их вариант с кассетными боеприпасами, сообщила газета New York Times.

По данным источника издания, президент США Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля. Белый дом держал поставки ракет в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине.

По информации издания Politico, ВСУ уже два раза использовали оружие для ударов вглубь российской территории. По данным Минобороны, на минувшей неделе военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.