Новые налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок - Путин

Обновленные налоговые условия с более справедливым распределением нагрузки нужно зафиксировать на длительный срок, заявил Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

Примечательно, что сегодня же на съезде министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости "налоговой донастройки", которая, по его мнению, "назрела". По его словам, ее планируется обсудить в середине мая с тем, чтобы принять в весеннюю сессию.

Конкретные предложения по изменению налоговой системы будут обсуждаться с бизнесом, подчеркнул он. Он отметил, что одна из ключевых задач реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний и, в частности, более широкое использование механизма инвестиционного налогового вычета.