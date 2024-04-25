Пожарные наконец ликвидировали огонь в загоревшемся кафе в Нижнем Тагиле

Спустя 3,5 часа тушения, открытое горение в кафе по ул. Восточная в Нижнем Тагиле было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас проводится проливка конструкций.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы днем. На место приехали 43 специалиста и 12 единиц техники. К тому моменту горела кровля кафе на 400 кв.м., однако уже вскоре площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв.м.

Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.