Россия может понизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов – МИД РФ
Россия рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Напомним, ранее американский парламент одобрил пакет законов, который предусматривает не только выделение военной и финансовой помощи Украине, но и конфискацию замороженных российских активов и их фактическую передачу украинской стороне.
Ранее тему прокомментировали и в Кремле. "