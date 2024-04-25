Россия может понизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов – МИД РФ

Россия рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, ранее американский парламент одобрил пакет законов, который предусматривает не только выделение военной и финансовой помощи Украине, но и конфискацию замороженных российских активов и их фактическую передачу украинской стороне.

Ранее тему прокомментировали и в Кремле. "

Мы будем это делать (отвечать на действия США - прим. ред.) таким образом, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", – заявил Песков.