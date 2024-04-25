Жителей Академического на четыре дня оставят без горячей воды

Академический район Екатеринбурга на четыре дня останется без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба УК "Академический".

По словам главного энергетика компании Павла Носова, в связи с подготовкой к проведению гидравлических испытаний, начиная с 09.00 13 мая температура горячей воды у потребителей будет постепенно понижаться. Опрессовки начнутся с 09.00 14 мая и продлятся до 17.00 16 мая. В этот период из крана будет идти только холодная вода, а повысится температура только после 23.00 16 мая.

Напомним, гидравлические испытания проводятся каждый год на тепломагистралях в межотопительный сезон. Таким образом Екатеринбургская теплосетевая компания проверяет состояние сетей и выявляет слабые участки, чтобы устранить все недочеты до следующего отопительного сезона.

В этом году первый этап опрессовок запланирован на период с 14 по 17 мая, второй - с 4 по 7 июня, третий - с 16 по 19 июля и четвертый - с 6 по 9 августа. В компании отмечают, что на время опрессовок горячую воду отключать не будут.

Помимо этого, с 20 мая по 2 июня планируется ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ, а с 25 июля по 7 августа - на Среднеуральской ГРЭС.