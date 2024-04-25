В Тюменской области проведут более 1 500 мероприятий, посвященных Дню Победы

Более 1 500 культурных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в Тюменской области с 1 по 12 мая, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подготовку к проведению в регионе торжественных и культурно-массовых мероприятий обсудили 24 апреля на заседании организационного комитета под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

"Ни один наш ветеран не должен остаться без внимания и заботы. Сегодня в Тюменской области проживают 3 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны, 369 жителей региона, вернувшихся с СВО... Наша общая задача, несмотря на сложную ситуацию с паводками, обеспечить проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, на достойном уровне. Планируя тематические культурно-массовые мероприятия, в первую очередь, прорабатываем вопрос безопасности участников события", - заявила она.

В 2024 году по решению Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" традиционного шествия не будет. "Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. Например, в рамках акции "Стена памяти" в школах, детских садах, на улицах города и интернет-ресурсах рекомендуется разместить портреты ветеранов.

Регион примет активное участие и в других Общероссийских патриотических акциях: "Парад у дома ветерана", "Вальс Победы", "Диктант Победы", "Окна Победы".

Также в Тюменской области запланированы встречи с ветеранами, тематические линейки и "Разговоры о важном" в школах, фестивали военно-патриотической песни, концертные программы.