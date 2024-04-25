Ярилова получила семь лет колонии за махинации с "Пушкинской картой"

Суд в Москве приговорил бывшую заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии общего режима.

Также суд обязал ее компенсировать Минкультуры более 125 миллионов рублей. Яриловой на несколько лет запрещено после освобождения занимать должности на госслужбе.

Чиновницу обвиняли в превышении полномочий, ее задержали в апреле 2023 года. Как передает РИА Новости, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты.

Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Свою должность она покинула в сентябре 2022 года по собственному желанию.