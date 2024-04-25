Комитет Крашенинникова в Госдуме не поддержал законопроект о запрете сталкерства

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не одобрил законопроект, предполагающий запрет приближаться к человеку при определенных обстоятельствах. Скорее всего, документ будет отклонен на пленарном заседании палаты.

"Это очень тревожно. Я думаю о тысячах женщин, которые обоснованно опасаются за свою жизнь прямо сейчас. О тех, кого преследуют бывшие мужья или незнакомые сталкеры. Это страшно. И часто заканчивается тяжелыми побоями или смертью. Если бы можно было получить охранный ордер, запрет на приближение, это бы спасло многие жизни", - говорит один из авторов законопроекта, зампред фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Она назвала "очень странной мотивацией" аргументы своих коллег по комитету: мол, "законопроект о запрете агрессору на приближение не соответствует целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность, так как предполагает необходимость длительного судебного разбирательства".

"В такой логике вредны все законы, которые требуют долгих судебных разбирательств. Очевидно же, что жертва преследований может не участвовать лично в судебном разбирательстве, действовать через адвоката", - добавила Авксентьева.