25 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге стартует крупнейшая в России серия регат "Кубок Уральских озер"

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" вместе с парусным клубом "Повелитель паруса" открывает крупнейшую в России серию регат "Кубок Уральских озер".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это соревнования на яхтах класса SB20. Первый этап традиционно пройдет с 28 апреля по 1 мая в самом сердце Екатеринбурга – главной акватории городского пруда. Соревнования в центре уральской столицы открывают парусный сезон в России. Екатеринбург первый в стране после Сочи проводит официальную парусную регату в 2024 году. В эти праздничные выходные спортсмены выйдут на одну дистанцию в рамках регаты, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Регата "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Сильнейшие яхтсмены страны будут соревноваться за титул чемпиона города, а судьи всероссийской и международной категории помогут определить победителя. Один из постоянных участников соревнований – совладелец девелоперской компании "Атом" Павел Кузнецов. Он обладатель нескольких титулов: чемпион мира в классе SB20 2014 года, чемпион мира в классе Melges 32 в 2017, 2018 и 2021 годах, чемпион Европы в матчевых гонках.

Ежегодная парусная регата "Кубок Уральских озер" проходит с 2015 года и включает пять этапов на разных водоемах Свердловской области. Соревнования считаются одной из самых сильных и престижных парусных регат в стране и собирают сильнейших яхтсменов. На протяжении многих лет Екатеринбург по праву называется "меккой парусного спорта".

Регата "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Регату проводят на яхтах класса SB20 – это быстроходная трехместная спортивная яхта с мощным современным вооружением. Она предназначена для тех, кто предпочитает лодки-монотипы и ценит комфорт и скорость во время гонок. Вся яхты предоставлены участникам парусным клубом "Повелитель паруса" и обладают равными техническими характеристиками. Результаты гонок зависят не столько от физической подготовки спортсменов и технической мощности судна, сколько от навыков и тактического мастерства команды.

Всего в Екатеринбурге пройдет пять соревнований – несколько этапов "Кубка Уральских озер" и областные состязания. Даты проведения организаторы раскроют позже. Следить за расписанием можно по ссылке на сайте.

Теги: регата, яхты, соревнования, Екатеринбург


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