Лукашенко сообщил о планах оппозиции захватить район Белоруссии и попросить помощи у НАТО

Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, намерены захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Хотя бы захватить какой-то, не знаю, почему выбрали Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Кобринский район находится в Брестской области Белоруссии.

В феврале белорусский лидер сообщил, что в ходе проведения контртеррористической операции на западе Белоруссии были задержаны украинские диверсанты. По его словам, они перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Белоруссии.