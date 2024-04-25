В Перми кикшеринги до сих пор не выкупили эвакуированные властями электросамокаты

Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми.

Как сообщает Properm.ru, все 532 самоката остаются в местах хранения. Это то количество самокатов, которые эвакуировали за первые три дня апреля. В Whoosh не объяснили, почему компания не забирает электросамокаты, отметив, что "процесс идет".

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов. В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд.