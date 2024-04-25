Около 60% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии

Власти озвучили примерное число работающих пенсионеров в стране. Напомним, пенсии такой категории не индексируются.

По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, около 60% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии.

"Даже и после оформления пенсии, на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили. Но для более эффективного использования потенциала этой группы нам важна система обучения на протяжении всей трудовой жизни старшего возраста", - цитирует Голикову РБК.