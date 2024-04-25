Бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой ужесточили приговор

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой ужесточили приговор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Ей назначено дополнительное наказание в виде лишения занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на один год.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляционные жалобы адвоката и осужденной без удовлетворения.

Напомним, Ленинский районный суд Перми признал бывшего краевого вице-премьера Елену Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Также она была оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаеву взяли под стражу в зале суда.

Свою вину экс-чиновница не признала.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.