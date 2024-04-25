25 Апреля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Вовлечь работодателей в систему прогнозирования кадровой потребности поручил Губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе круглых столов «Подготовка высококвалифицированных кадров для машиностроения и авиационной промышленности» и «Подготовка высококвалифицированных кадров для сферы информационных технологий».

Также в Правительстве региона состоялось заседание Совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Тема заседания – «О совершенствовании подходов к подготовке кадров для рынка труда». С докладом об обеспечении соответствия структуры подготовки кадров в образовательных организациях Новосибирской области потребностям отраслей экономики региона выступила министр образования Мария Жафярова.

Андрей Травников подчеркнул, что в последние три года в Новосибирской области многое делается для того, чтобы уточнить прогноз потребности в кадрах, более плотно выстроить отношения с основными заказчиками, с отраслями экономики.

(2024)|Фото: nso.ru

«Разработана информационная система по прогнозированию потребностей в специалистах, созданы отраслевые советы при каждом министерстве. Мы ежегодно при формировании контрольных цифр приёма ориентируемся на этот прогноз в системе высшего образования. Проблема нехватки кадров сегодня – всеобщая, сложная. Решить её можно только сообща, какого-то набора универсальных решений нет. Придётся постоянно находить новые варианты. В качестве одной из мер популяризации профессий и ранней профориентации – новосибирские предприятия и организации готовы более активно привлекать школьников на практику, как учебную, так и производственную, на экскурсии и даже более активно устраивать несовершеннолетних в летний период. Система прогнозирования потребности в кадрах в Новосибирской области обеспечивает достаточно высокую точность прогнозов, в эту работу вовлечены все отраслевые советы, существующие сегодня. Теперь необходимо добиться, чтобы это было обязательным для всех наших коллег-работодателей. Необходимо подготовить письма за моей подписью в адрес всех организаций, партнёров, в отраслевые и профсоюзные объединения, общественные и бизнес-организации – убедить всех открыть личные кабинеты и приступить к работе в системе прогнозирования», – дал поручение Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Сегодня кадровое обеспечение экономики и социальной сферы приобретает стратегический характер, что подтверждается рядом правительственных стратегических сессий, проводимых в течение последних 6 месяцев. От качества занятости зависит выполнение таких стратегических задач, как импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В связи с этим основными направлениями нацпроекта «Кадры» станут: создание системы управления кадровым обеспечением; подготовка кадров для ключевых отраслей экономики и создание современной инфраструктуры образовательных учреждений; поддержка занятости молодёжи. Новосибирская область увеличивает объём контрольных цифр приёма на обучение по программам СПО за счёт средств областного бюджета, вводит новые профессии и специальности, ежегодно выделяет большее количество бюджетных мест для подготовки по программам технической направленности.

(2024)|Фото: nso.ru

С 2018 по 2024 годы объём контрольных цифр приёма, ежегодно утверждаемый Правительством региона, увеличился на 2783 бюджетных места. Общий объём КЦП на 2024 год – 13033 человека. Эффективным механизмом трудоустройства является целевая подготовка кадров под заказы конкретных предприятий. В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета учатся 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тыс. рублей. В 2023 году выпуск составил 216 человек, из которых трудоустроено 86%.

Теги: андрей травников, работодатели, кадровая потребность, подготовка кадров


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