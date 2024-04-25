На Ямале задержали убийцу двух человек, сбежавшего из свердловской колонии

На Ямале задержали уральца, который находился в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в Ново-Уренгойском ЛО МВД России на транспорте, еще в 2011 году суд приговорил мужчину к 15,5 годам лишения свободы за двойное убийство. Первые 12 лет он провел в колонии строгого режима в Нижнем Тагиле, а затем за хорошее поведение был переведен в колонию-поселение этого же города. В сентябре 2023 года он самовольно ее покинул. До полного отбытия наказания ему оставалось 2,5 года.

Беглец прибыл в Ямало-Ненецкий автономный округ, где неофициально устроился разнорабочим на одну из строек Нового Уренгоя. Накануне вечером он был задержан транспортными полицейскими на привокзальной площади этого города. 39-летний уроженец Каменска-Уральского не стал оказывать сопротивления и заявил силовикам, что "давно ждал, когда за ним придут".

Мотивы своего побега из стен исправительного учреждения он объяснить не смог. С его слов, оказавшись на воле, сразу начал употреблять алкоголь, в результате чего даже не смог вспомнить, когда конкретно и зачем приехал в ЯНАО, где у него никогда не было знакомых.

Мужчину поместили в изолятор. В ближайшее время его отправят на Средний Урал для дальнейшего разбирательства.