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Фото:Накануне.RU

Мигрантов, обвиняемых в перестрелке в "Гринвиче", вернули в СИЗО

Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова, обвиняемых в перестрелке в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге вернули из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, под стражей они пробудут до 30 июля текущего года.

26 ноября прошлого года в "Гринвиче" между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и стал стрелять, в ответ оппонент тоже начал отстреливаться. В дальнейшем Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил обоих под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля. Позднее стало известно, что дело и вовсе вернули обратно в прокуратуру из нарушений требований кодекса при составлении обвинительного заключения.

Напомним, оба мужчины обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц). Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Теги: Гринвич, СИЗО, перестрелка, мигрант


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