25 Апреля 2024
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Фото: Фонд святой Екатерины

Уральские паломники по традиции доставят Благодатный огонь в Екатеринбург

Екатеринбург готовится к празднованию Светлой Пасхи — в этом году Светлое Христово Воскресение выпало на 5 мая.

Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье, а уже днем тысячи верующих пройдут пасхальным крестным ходом до Храма-на-Крови. К молитвенному шествию смогут присоединиться все желающие.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Для христиан это всегда важное событие, в нем они черпают источники радости, силы, жизни и веры. Только Пасха Христова утверждает нас в том, что добро действительно побеждает зло», — сказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов.

лампада, благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Традиционно в организации праздничных событий принимают участие Фонд святой Екатерины и группа-компаний «Сима-ленд».

(2024)|Фото: фодн святой Екатерины

В этом году в Иерусалим из столицы Урала отправится паломническая миссия. На Святую землю специальным бортом полетят священнослужители, прихожане, представители сферы образования, науки, культуры и искусства. Им предстоит доставить Благодатный огонь из Храма Гроба Господня на уральскую землю.

лампада, благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Всего два самолета летят за Благодатным огнем из России. Быть в числе участников паломнической миссии — это уникальная возможность для Екатеринбурга. Благодаря Фонду Святой Екатерины и компании “Сима-ленд” верующие могут почувствовать благодать и соборность на Святой земле и, самое главное, привезти Благодатный огонь домой», — говорит заместитель директора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.

Особое внимание будет уделено украшению центральных улиц Екатеринбурга фигурами в виде пасхальных яиц высотой 2,5 метра из живых цветов, которые появятся у Свято-Троицкого собора, храма Большой Златоуст и часовни святой Екатерины.

кулич(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Уже по традиции меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят десять тысяч куличей.

Отметим, что по традиции сотрудники компании «Сима-ленд» также принимают участие в паломнической миссии и доставке Благодатного огня в уральские храмы.

Теги: уральские паломники, фонд святой екатерины, благодатный огонь, пасха, сима-ленд


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