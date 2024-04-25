25 Апреля 2024
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Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

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Общество Республика Хакасия
Фото: ТНТ

Сибирский чиновник "пережил" в своем кресле скандалы, два приговора и избиение журналиста

О себе напомнил одиозный сибирский чиновник Сергей Зайцев, который несколько раз попадал в крупные скандалы, дважды был судим, сам Турчак говорил, что функционера выгонят из "Единой России", тем не менее, мужчина до сих пор хорошо пристроен – трудится первым заместителем Ширинского района в Хакасии.
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Внимание на чиновника обратил Telegram-канал "Сибирский экспресс" после того, как в республике провели первенство по каратэ имени Сергея Зайцева. Обычно именные турниры проводятся в честь скончавшихся деятелей, но с Зайцевым, насколько можно судить, все хорошо.

Первые неприятности у Зайцева возникли в 2015 году. Тогда он был главой Ширинского района, где в страшных степных пожарах погибли 15 человек, сотни потеряли жилье. Следствие усмотрело вину районных чиновников в том, что на не убранные свалки в поселке перекинулся степной пал травы. Зайцева суд даже признал виновным (в 2019-м году, но все же), но тогда он попал под амнистию в честь 70-летия Победы. Должность чиновник сохранил.

(2024)|Фото: vk.com/schoolcombatkarate24 / Школа Боевого Каратэ 19|24

В 2019-м же Зайцев побил корреспондента канала "Россия 24", который пришел в кабинет к чиновнику с вопросами о плохом качестве жилья для погорельцев. Зайцев сначала схватил микрофон, а потом и самого сотрудника канала, которого бросил на пол. Тогда скандал подхватили федеральные СМИ, секретарь генерального совета "Единй России" Андрей Турчак был вынужден извиняться и даже пообещал, что Зайцева исключат из партии. В 2020-м суд приговорил чиновника к двум годам условного срока по довольно редкой в Росси статье 144 – воспрепятствование работе журналиста. Но наличие приговора не стало поводом для увольнения.

избиение журналиста(2019)|Фото:youtube.com

Только в 2022-м после решения суда по иску прокуратуры Зайцева сняли с должности, но он тут же стал первым замглавы района. Позже главой избрали Андрея Диринга, с которым до этого работал Зайцев, а он остался первым замом.

Теги: сергей зайцев, шира, хакасия, чиновник


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