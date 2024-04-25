Под Тюменью девятилетняя девочка сбила на автомобиле своего отца

Девятилетняя девочка сегодня сбила на автомобиле "Черри" своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД России по Тюменской области.

ДТП произошло в СНТ "Геолог" на ул. Усадебная, 94. Предварительно, начав движение, школьница перепутала педали тормоза и газа. Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину, отца школьницы, после чего въехал в забор и кустарники.

У пострадавшего перелом ноги. Автоинспекторы составят на него административный материал за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения.

Обстоятельства выясняются.