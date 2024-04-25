Предприятия Астраханской области благодаря нацпроекту повышают производительность

Птицефабрика «Харабалинская» — один из ярких примеров успешного внедрения бережливых технологий по нацпроекту «Производительность труда» в Астраханской области. Компания в полтора раза увеличила объём выпуска яиц. Теперь на одного сотрудника в смену приходится более 4 тыс. единиц продукции.

Вместе с экспертами ФЦК компания ввела новые стандарты работы. За каждым сотрудником закрепили конкретную операцию, что позволило задействовать весь персонал одновременно и выровнять движение яиц по конвейеру.

Специалисты усовершенствовали не только работу людей, но и оборудования. Для этого был разработан график равномерной подачи яйца из цехов промышленного стада в цех сортировки, созданы классификаторы тары и ячеек, которые были закреплены за определенными линиями машины по сортировке яиц. Каждому виду «захватов» для яиц присвоен свой цветовой идентификатор.

«Мы удлинили конвейер и разделили обязанности операторов — теперь часть персонала стали сборщиками яиц, а другие комплектуют рабочие посты необходимыми материалами. Это позволило в два раза сократить время на укладку партии яиц и дало возможность каждому работнику увеличить объем выпуска в смену», — пояснил суть нововведений руководитель проекта ФЦК Антон Быков.

Министерство экономического развития региона сообщает, что с 2022 года производительность труда улучшают завод по производству обуви «Дюна-АСТ», Астраханский мясокомбинат, судостроительный завод «Лотос». В прошлом году к нацпроекту присоединились птицефабрика «Харабалинская», сеть аптек «На Здоровье» и компания «ЕРС-Комплект». По всем вопросам обращаться по телефону: 8(8512) 51-65-77.