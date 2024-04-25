Руководители служб занятости Южного федерального округа собрались на форум в Астрахани

В Астрахани впервые проходит форум для руководителей служб занятости населения Южного федерального округа. Его инициатором выступило правительство Астраханской области. Помимо коллег из ЮФО в форуме принимает участие представитель новых присоединенных территорий — Луганская область. Немаловажно, что Кременской район, входящий в ее состав, стал подшефным региона.

Главные темы встречи коллег — комплексная модернизация службы занятости в рамках нового национального проекта «Кадры», о запуске которого объявил Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, а также реализация нового закона «О занятости населения в РФ».

Напомним, что в стране открылось уже более 400 современных кадровых центров. Астраханская область вступает в третью волну комплексной модернизации уже в следующем году. Первый шаг уже был сделан в декабре 2022 года в рамках национального проекта «Демография». Пилотным центром занятости, в котором проведена модернизация, стал самый большой центр занятости региона, расположенный в Астрахани.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий и вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

«Правительство России ведет активную работу по модернизации службы занятости, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Все это стало возможным благодаря национальным проектам. Их реализация в полной мере отвечает современным требованиям и нуждам людей», — сказал Денис Афанасьев.