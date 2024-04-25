Предприниматель Герман Стерлигов объявил жену и детей еретиками и лишил их наследства

Предприниматель Герман Стерлигов объявил о расставании с женой и лишении части детей права на наследство.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" эпатажный бизнесмен пишет:

"Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия - пущеница и еретичка. Мой сын Арсений - блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон - блудный сын и еретик, лишен наследства".

При этом двух сыновей – Сергия и Михея – он называет "православными христианами и наследниками".

"Слобода братьев Стерлиговых сейчас - это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент - на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа). Каждый человек пока жив может проклясть ереси и стать христианином", - заключает 57-летний бизнесмен.

Что стало причиной расставания с женой – неизвестно.

Стоит отметить, что с РПЦ у Стерлигова тоже напряженные отношения, хоть он и называет себя православным христианином. Например, недавно на той же странице в соцсети он опубликовал отрывок, в котором рассказывается "как РПЦ впала в ересь".

Стерлигов начал заниматься бизнесом в конце 80-х, организовывая самые разные кооперативы. В 1990-м создал первую в стране товарную биржу "Алиса", у которой в последствии открылось более 80 отделений в России и за рубежом. В какой-то момент стал миллиардером. Пытался заниматься политической деятельностью и участвовать в выборах разного уровня. В конце нулевых уехал из Москвы и занялся фермерством, живя уединенно на хуторе со своей семьей и близким кругом единомышленников. Придерживается ультраконсервативных взглядов, является православным фундаменталистом, не чужд конспирологии.