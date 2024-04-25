Инвалидов и беременных женщин Упоровского района из-за паводка эвакуировали в областную больницу

Маломобильные жители и беременные женщины Упоровского района эвакуированы из зон вероятного подтопления в областную больницу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В муниципалитете медицинское обслуживание доступно всем жителям, которые проживают на территориях возможного паводка. Специалисты осуществляют подворовые обходы с ежедневным наблюдением всех категорий граждан.

Заведующий филиалом Упоровской районной больницы Областной больницы №12 города Заводоуковска Алексей Речкин отметил, что все пациенты получают необходимую помощь.

"Маломобильная категория населения находится в зоне нашего внимания. На данный момент пациенты госпитализированы по медицинским показаниям и находятся в отделениях филиала больницы. В стационарных условиях они получают медикаментозную терапию".

Кроме того, в районе ежедневно проводится вакцинация взрослых и детей против гепатита А. Всего в Тюменской области вакцинировались против гепатита А свыше 25 тыс. человек. В регионе вакцинации подлежат специалисты, ликвидирующие ЧС, волонтеры, социальные и медицинские сотрудники, работники общественного питания и ЖКХ, жители подтопленных территорий, в том числе дети. Поставить прививку можно в медицинских организациях и в пунктах временного размещения. Кроме того, вакцинацию проводят мобильные прививочные бригады.