В Первоуральске задержан бывший глава местного "Водоканала" Гузаиров

Силовики задержали бывшего директора "Водоканала" Первоуральска Артура Гузаирова.

Задержание прошло сегодня утром на парковке дома на Ленина, где проживает Гузаиров. По данным источника "КП-Екатеринбург" в силовых структурах, речь идет о ст. 286 УК РФ, а именно - превышение должностных полномочий. В СКР ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что Артур Гузаиров покинул должность главы "Водоканала" 6 февраля текущего года, после чего на его место встал Сергей Матафонов. Последний был задержан 13 февраля прямо во время совещания в прокуратуре, посвященного проблемам ЖКХ. До 13 мая он находится под домашним арестом.