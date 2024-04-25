Игорь Бабушкин возложил цветы к подножию стелы памяти астраханцев-участников битвы за Сталинград на Мамаевом кургане

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин накануне посетил Волгоград. Губернатор возложил цветы к подножию памятного знака астраханцам – участникам Сталинградской битвы.

Напомним, памятную стелу открыли в прошлом году в День памяти и скорби , 22 июня. Монумент был установлен на пожертвования астраханцев. В Сталинградской области участвовали более 25 тысяч астраханцев. Более 5 тысяч похоронены территории в Волгоградской области.

Монумент установили на средства астраханцев. Неравнодушные жители жертвовали, кто сколько мог. Это был сложный проект, каждый этап которого контролировал губернатор.

В открытии стелы участвовали губернатор Игорь Бабушкин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также астраханские ветераны и общественники.

«Воинский мемориал – еще один символ бесстрашия и мужества наших дедов и прадедов, их беззаветной преданности Родине, а имена героев навечно останутся в нашей памяти», – считает Игорь Бабушкин.