Песков прокомментировал разрешение Airbus использовать российский титан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разрешение канадскими властями Airbus использовать российский титан.

В Кремле понимают такой избирательный подход в тех сферах, где при отказе от российской продукции компании с трудом смогут сохранять конкурентоспособность, заявил Песков.

"В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности", - цитирует его РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве, несмотря на санкции, сообщает Reuters.

Оттава в феврале ввела ограничительные меры против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма". Предприятие является крупнейшим в мире производителем титана, который используется в авиационных двигателях и для производства шасси.