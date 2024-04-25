25 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Президент "Автомобилиста" одним словом оценил исторический сезон команды

Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын положительно оценил итоги исторического сезона для команды. Заявление прозвучало на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

"Буду краток: ура! От того, как настроимся на новый сезон, будут ставиться задачи. Будем рассчитывать на большее", - отметил Козицын.

Самыми яркими моментами сезона он назвал игры плей-офф.

"Начиная с первой игры с "Ак Барсом", я понял, что мы не остановимся. Все игры очень достойные, "Автомобилист" достоин высших похвал", - отметил президент команды.

Андрей Козицын(2024)|Фото: Накануне.RU

Директор клуба Максим Рябков рассказал, что новая квота на легионеров в КХЛ расширяет возможности команд.

"Мы приступили к рассмотрению кандидатов. Всё сегодняшнее утро провели за просмотром видео. Выбор есть, в первую очередь, североамериканский рынок. Европейцы тоже готовы ехать", - отметил Рябков, не став пока не называть никаких имён.

Максим Рябков(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, с некоторыми игроками будут заключены новые контракты. Костяк команды планируется сохранить, а новых хоккеистов будут подписывать точечно.

Главный тренер Николай Заварухин сообщил, что команде нужно омоложение, так как у ряда игроков закончились контракты.

Николай Заварухин(2024)|Фото: Накануне.RU

"Двери для молодёжи открыты. Будем смотреть в сторону молодых", - отметил специалист, добавив, что в новом сезоне команда будет стараться выйти в финал.

Максим Рябков поблагодарил болельщиков и пообещал, что перед новым сезоном обязательно будет встреча команды с поклонниками. А Николай Заварухин признался, что команда сплотилась, что и позволило добиться такого результата.

"Желаю им восстановиться после травм, побыть с семьёй, и потом уже готовиться к новому сезону", - заявил тренер.

ХК "Автомобилист"(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Напомним, в этом сезоне "Автомобилист" впервые в своей истории добрался до полуфинала Кубка Гагарина и выиграл бронзовые медали КХЛ. Обладателем же кубка стала другая уральская команда - магнитогорский "Металлург", с которым "Автомобилист" и соперничал в полуфинале.

Теги: автомобилист, хоккей, итоги сезона


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