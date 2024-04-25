Строительные контракты, которые курировал Тимур Иванов, продолжатся - Кремль

В Кремле заявили, что "начатые строительные контракты, которые курировал арестованный Тимур Иванов", продолжатся". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что министра обороны Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя, главе государства о ходе дела доложили, а слухи о возможном появлении в деле статьи о госизмене – домыслы.

Арестованный накануне по подозрению во взятке в особо крупном размере заместитель министра обороны России Тимур Иванов на своей должности курировал почти все значимые строительные проекты оборонного ведомства.

Так, он курировал строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО. Накануне Mash сообщил, что после ареста Иванова работы на трех объектах временно заморозили. Проекты многомиллиардные. Также Иванов занимался проектами по восстановлению Мариуполя.

По данным следствия, взяточничество могло быть связано как раз с допуском тех или иных фирм к крупным строительным контрактам, поэтому заморозка таких проектов могла бы быть обеспечительной мерой на время следствия и суда.