Опрессовки в Екатеринбурге стартуют в мае

В мае в Екатеринбурге стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Подробнее о расписании опрессовок сообщает свердловский филиал "Т-Плюс".

Первый этап запланирован на период с 14 по 17 мая, второй - с 4 по 7 июня, третий - с 16 по 19 июля и четвертый - с 6 по 9 августа. В компании отмечают, что на время опрессовок горячую воду отключать не будут.

Помимо этого, с 20 мая по 2 июня планируется ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ, а с 25 июля по 7 августа - на Среднеуральской ГРЭС.

"Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники", - отметили в компании.