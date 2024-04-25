Настю Ивлееву оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской районный суд оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву на 50 тыс. руб. за дискредитацию российской армии, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Сама Ивлеева на заседании суда не присутствовала, прислала вместо себя адвокатов. Известно, что девушка не признала себя виновной. Защита Ивлеевой указала, что срок давности по делу уже истек, к тому же на момент написания поста, за который звезду судили, статьи о дискредитации еще не существовало. Но суд не счет эти доводы весомыми.