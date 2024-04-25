СК обвинил четырех полицейских в организации незаконной миграции в Подмосковье

Четырнадцать человек, в числе которых четверо полицейских, обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысяч мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Им предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток.

По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России "Балашихинское", двое ее подчиненных и стажер фиктивно поставили на миграционный учет более 1,5 тысячи иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи. За это они получили более миллиона рублей.

Обвиняемые также предоставили мигрантам фиктивные сертификаты о якобы владении русским языком и другие документы, необходимые для дальнейшей легализации.

12 обвиняемых помещены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Ранее были задержаны бывший начальник отдела МВД "Коммунарский" Андрей Тургенев и старший инспектор того же отдела Вадим Маган по подозрению в организации незаконной миграции. Baza писала, что полицейские с еще несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Фигуранты нелегально помогли зарегистрироваться более чем тысяче мигрантам.