У знаменитого кабаре "Мулен Руж" в Париже отвалилась вывеска и мельница

В Париже обрушилась вывеска знаменитого кабаре "Мулен Руж" – одной из самых известных достопримечательностей французской столицы, которая стала ее визитной карточкой.

ЧП произошло ночью, и всего за несколько месяцев до того, как в Париже откроются Олимпийские игры (французские СМИ это особо подчеркивают).

От ветряной мельницы на фасаде здания отвалились лопасти, также рухнула часть самого названия заведения. Директор кабаре Жан-Виктор Клерико заявил, что криминала в инциденте нет – "причина, очевидно, техническая".

Никто не пострадал, дальнейшее обрушение фасаду не грозит.

Отмечается, что таких происшествий в кабаре у подножия Монмартра не было с момента открытия заведения в октябре 1889 года.