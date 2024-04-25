У знаменитого кабаре "Мулен Руж" в Париже отвалилась вывеска и мельница
В Париже обрушилась вывеска знаменитого кабаре "Мулен Руж" – одной из самых известных достопримечательностей французской столицы, которая стала ее визитной карточкой.
ЧП произошло ночью, и всего за несколько месяцев до того, как в Париже откроются Олимпийские игры (французские СМИ это особо подчеркивают).
От ветряной мельницы на фасаде здания отвалились лопасти, также рухнула часть самого названия заведения. Директор кабаре Жан-Виктор Клерико заявил, что криминала в инциденте нет – "причина, очевидно, техническая".
Никто не пострадал, дальнейшее обрушение фасаду не грозит.
Отмечается, что таких происшествий в кабаре у подножия Монмартра не было с момента открытия заведения в октябре 1889 года.