Беглов ждет встречи с президентом чтобы поправить свой падающий рейтинг

Второй срок губернатора Петербурга находится под угрозой. Петербуржцы потеряли к градоначальнику доверие, и мало, кто решится голосовать за него в сентябре этого года. Не поддерживает кандидатуру Александра Беглова и президент Владимир Путин, который до сих пор не одобрил его переизбрание.

На сегодняшний день, рейтинг действующего градоначальника не поднимается выше 15%. И это объяснимо. За пять лет работы, глава Северной столицы не довел до конца ни один из начатых им проектов. Все его законодательные инициативы терпят крах, а реформы не оправдывают ожиданий.

И тем не менее, Беглов все еще ждет, когда его пригласят в Кремль на личную встречу с президентом. Поэтому он до сих пор официально не объявил о намерении остаться в кресле губернатора на второй срок. Но при этом с 15 апреля в Смольном уже работает предвыборный штаб.

Тем временем среди петербуржцев набирает популярность его соперник, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» Надежда Тихонова. Как показал опрос среди жителей города, больше половины из них готовы отдать за нее свой голос. В 2019 году она уже была конкурентом Беглова, но проиграла. Теперь же у нее есть все шансы заменить действующего губернатора.