Песчаная буря накрыла три региона России

Песчаная буря накрыла сразу три региона России: Краснодарский край, Белгородскую область и Приморье.

В Сочи и Краснодар буря пришла из пустыни Сахара, во Владивосток — из Китая, сообщает Shot. Небо в городах окрасилось в "марсианские" грязно-желтые оттенки.

Жителей просят без лишней необходимости на улицу не выходить. Некоторые вспоминают масочный режим и уже достали маски.

Ранее Примгидромет сообщил, что в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря.

В конце марта песчаная буря накрыла Амурскую область. Из-за частиц песка, принесенных ветром из китайских и монгольских пустынь, воздух в Благовещенске стал желто-оранжевым, через песчаную дымку не было видно солнце.