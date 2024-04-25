"Условия мелким шрифтом": ФАС возбудила дело на "Сбер"

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении "Сбербанка" – ведомству не понравилась реклама банка в эфире телеканала "Петербург – 5 канал".

По мнению ФАС, в рекламе "крупным шрифтом указывалась информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых". "Однако данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка", - пояснили в службе.

Если будет выявлено нарушение, банк привлекут к административной ответственности.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года ФАС России возбудила дело в отношении "Сбера" за ненадлежащую рекламу другого вклада.